Nichts beschreibt Ferraris unablässiges Streben nach Innovation besser als ein Zitat des Gründers: „Der beste Ferrari, der je gebaut wurde, ist der nächste.“





Denn als Enzo am 12. März 1947 der Welt seinen ersten echten Ferrari, den 125 S, vorstellte, dachte er bereits an den 159 S, der drei Monate später auf den Markt kam. Dieser Rennwagen wurde dann wiederum vom 166 S abgelöst, der den Weg zum ersten Ferrari-Grand-Tourer-Straßenauto, dem 166 Inter, ebnete. Mit anderen Worten: unermüdliche Innovation vom ersten Tag an.