Die Ferrari-Gala in New York City

Wenn man an Ferrari denkt, denkt man automatisch an Innovation, Technik und natürlich an Autos. Dennoch sind es die Menschen, nicht die Maschinen, die das Herz von Maranello schlagen lassen. Ferrari ist fest in seinem Territorium verwurzelt und es besteht nach wie vor die tief sitzende, über 75 Jahre bestätigte Überzeugung, dass das Unternehmen durch Investitionen in die unmittelbare Gemeinschaft und deren Bildung in eine bessere Zukunft für alle investiert.

Die diesjährige Ferrari-Gala in New York City ist ein Beispiel dafür. Die dreitägige Ausstellung im Hudson Yards-Komplex wird am 17. Oktober mit einer exklusiven Wohltätigkeitsauktion enden, die dazu beitragen soll, Schülern und Studenten aus allen Gesellschaftsschichten bessere Bildungschancen zu bieten.