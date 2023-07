Ein Formel-1-Wagen für die Straße

Der Nachfolger des F40 wurde 1995 auf dem Genfer Autosalon zur Feier des 50-jährigen Jubiläums von Ferrari vorgestellt, auch wenn es dafür noch einige Jahre zu früh war.

Der F50 wurde von Luca di Montezemolo, dem damaligen Präsidenten von Ferrari, in Auftrag gegeben, um den absoluten Höhepunkt der Straßenautotechnologie zu repräsentieren. Der Auftrag stellte eine Herausforderung dar: das Know-how des Motorsports auf ein Supercar in limitierter Auflage zu übertragen und – für nur eine kleine Anzahl von Kunden – das komplette Formel-1-Erlebnis (so genau wie möglich) auf offener Straße nachzubilden.