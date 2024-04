Geburt einer Legende

Später wurde der Wagen jedoch als 125 F1 bekannt. Als erster Einsitzer der Scuderia Ferrari debütierte dieses Auto vor 75 Jahren. Die Grand Prix-Serie wurde 1921 ins Leben gerufen und ihr Reglement im folgenden Jahr formell festgelegt. Das erste Rennen der Serie mit einem vollen Starterfeld war der Große Preis von Frankreich 1922, der auf der Rennstrecke von Straßburg stattfand und von dem FIAT 804 mit Felice Nazzaro am Steuer gewonnen wurde. Ferrari gab sein Debüt in der Serie erst viel später, 1948.

Im Vorjahr war die Scuderia mit dem 125 S, einem Sportwagen mit geschlossenen Rädern, überwiegend in Italien gefahren. Es war das erste in Maranello gebaute Auto, das jemals einen Rennsieg erzielte, und zwar auf der Terme di Caracalla-Strecke mit Franco Cortese am Steuer.

Am Ende dieser ersten Rennsaison entschied Enzo Ferrari, dass es an der Zeit war, dass sich die Scuderia auch dem Einsitzer-Rennsport widmete: Dieser bot nicht nur Prestige, sondern stellte auch einen cleveren kommerziellen Schritt dar. Und so kam es, dass Ferrari 1947 nicht nur an einem, sondern an zwei Monoposti arbeitete und neben dem 125 GPC den 166 F2 entwickelte – ein für die Cadet-Klasse konzipiertes Auto, an dem viele Privatfahrer beteiligt waren.