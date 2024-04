Der Beginn einer wundervollen Beziehung

Die Sportwagen-Weltmeisterschaft sollte eine anspruchsvolle (und gefährliche) Serie mit sieben Rennen werden. Einige fanden auf öffentlichen Straßen statt, wie die Mille Miglia in Italien. Andere wurden auf höchst anspruchsvollen Rennstrecken ausgetragen, darunter das 1000-km-Rennen auf dem tückischen Nürburgring. Dazu kamen das 24-Stunden-Hochgeschwindigkeitsrennen von Spa in Belgien und natürlich das bedeutendste aller Sportwagenrennen: die 24 Stunden von Le Mans. Das letzte und gefährlichste der Rennen – die Carrera Panamericana in Mexiko – endete am 23. November 1953, also vor fast genau 70 Jahren.

Die Meisterschaft war für Hersteller und nicht für Fahrer, und Ferrari wurde zum ersten Weltmeister gekürt. Die Konkurrenz bestand aus den besten Sportwagenherstellern der damaligen Zeit, darunter Jaguar, Aston Martin, Lancia, Alfa Romeo und Porsche. Auch die Fahrer zählten zu den Besten der Welt, unter ihnen Fangio, Ascari, Farina, Moss, Collins und Hawthorn. Damals traten die F1-Spitzenfahrer nicht nur in der Formel 1, sondern auch bei Sportwagenrennen an. Enzo Ferrari erwartete von seinen Fahrern, dass sie für die Scuderia in jeder von ihm gewählten Kategorie starteten.