Von Anfang an umfasste Enzo Ferraris Sportwagen-Ethos die Art von Modellen, mit der man stilvoll zur Rennstrecke fahren, dort seine Runden drehen und danach wieder nach Hause rauschen kann. Es war ein Autostil, der in Italien ab den 1930er Jahren als Berlinetta bezeichnet wurde: ein zweitüriges Coupé mit entweder zwei oder zwei plus zwei Sitzen und einem kraftvollen, sportlichen Motor, der sich ebenso gut für die Straße wie für die Mille Miglia eignete.

Eines der frühesten Exemplare einer Ferrari Berlinetta gewann 1948 genau dieses Rennen. Der 166 S mit Allemano-Coupé-Karosserie wurde von einem 2-Liter-V12-Motor angetrieben, der das Auto auf eine atemberaubende Geschwindigkeit von 170 km/h bringen konnte. Doch erst später, im Jahr 1956, beschloss Enzo Ferrari, diesen Namen zu einer offiziellen Modellbezeichnung zu machen – der 250 GT Berlinetta war geboren.