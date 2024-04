Die Kunst des Sammelns

Der Rest von Leachs Ferrari-Kollektion ist so beeindruckend wie die Kunst, die sie umgibt. Es gibt einen F40, einen 550 Barchetta, einen 599 GTO, einen 458 Speciale und einen 575 Superamerica, um nur einige zu nennen, die alle in einzigartigen Farben und Kombinationen konfiguriert sind.

Trotz der beeindruckenden Sammlung hat Leach keinen Favoriten unter seinen Ferraris und betont, dass jeder auf seine eigene Art und Weise gleich besonders ist. Dank seines Engagements im Motorsport in den letzten 30 Jahren gilt diese Philosophie auch für seinen 458 Challenge und 488 Challenge, mit denen er vergangenes Jahr in der GT-Serie von Neuseeland an den Start ging.