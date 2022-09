Ende 2021 fuhr der Chef eines israelischen Softwareunternehmens also in einem Zeitraum von über zwei Monaten in einem schwarzen 458 Spider jeden Tag stundenlang durch die Gegend und durchquerte dabei sieben Länder, Flüsse und Meere, bestieg Berge, begegnete Horden wilder Tiere, kämpfte gegen Erschöpfung und wurde Zeuge atemberaubender Naturwunder.





Shahaf ist so freundlich und erzählt uns von seinen Erlebnissen. Er hatte schon immer ein Faible für Autos und Erkundungstouren. „Während meiner Zeit in den Vereinigten Staaten habe ich oft lange Roadtrips in die Natur gestartet. Seit meiner Kindheit habe ich mich für Abenteuer begeistert und mir vorgestellt, ich wäre eine Art Pirat“, berichtet er. „Viele Jahre später dann – nach einer Art Mini-Tour durch Europa in einem gemieteten Ferrari, die mich über die Alpen bis nach Venedig geführt hatte – dachte ich mir: ,Okay, und was ist mein nächster Plan?'“