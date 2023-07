Mit Pininfarinas graziösem Design in Leichtmetall waren die Ergebnisse atemberaubend: Die Motorhaube des 456 GT war lang genug, um seinen extravaganten V12 unterzubringen, die Kabine war elegant zurückgesetzt und das Dach verjüngte sich sanft zu einem eng gezogenen Heck, während die Linien glatter, runder und aerodynamischer waren als die quadratische Geometrie des 412, der ein Modell der 70er Jahre war.

In Anlehnung an die klassischen 365er lugten die Pop-up-Scheinwerfer (auf Nachfrage) aus der unglaublich tief sitzenden Nase hervor, während die Kühllufteinlässe wie ein Spiegelbild subtil in die hintere Motorhaube eingelassen waren.

Diese Lufteinlassgrafik wurde dann in einer C-förmigen Muschel an der Karosserieseite wiederholt: Sie begann hinter dem Vorderrad und ging nahtlos in den Seitenschweller und das hintere Paneel über. Pininfarina hatte die stromlinienförmigen Flanken meisterhaft definiert und gleichzeitig das Metall optisch reduziert.

Das Understatement-Design setzte sich mit einem elektronisch aktivierten Spoiler fort, der in der Heckschürze versteckt war und diskret für zusätzlichen Abtrieb sorgte, damit der 456 GT seine Höchstgeschwindigkeit von über 300 km/h erreichte.