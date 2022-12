Ein 40 Jahre alter Traum

Enzo Ferrari hat allen geantwortet. Wenn auch nur mit ein paar maschinengeschriebenen Zeilen, aber immer signiert mit seiner unverwechselbaren violetten Tinte. Und er erfüllte stets ihre Anfragen: das Foto eines Rennfahrers, ein Aufkleber mit dem Cavallino, die Broschüre eines Autos. Aber manchmal ließ sich die Anfrage nicht erfüllen: Damals wie heute ist der Zugang zur Fabrik nur Personen über 16 Jahren gestattet, und folglich konnte alle, die zu jung waren, nicht hineingelassen werden.





In diesem Sommer haben wir ein kleines Unterfangen gestartet. Wir haben uns für ein Jahr entschieden, 1985, drei Jahre vor dem Tod des Gründers, und haben fast 2.000 Briefe aus einem Dutzend Ordnern gelesen. Wie erwartet haben wir von allem etwas gefunden, aber uns haben besonders die Kinder interessiert, die an Enzo geschrieben hatten. Wir haben einige von ihnen ausgesucht und machten uns daran, sie aufzuspüren, schickten eine Kopie ihres Briefes an sie und baten sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen.