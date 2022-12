Henri Oreiller war so lebenshungrig, dass er durch sein Leben raste und stets nach dem nächsten Adrenalinkick suchte, in einem spannenden, aber gefährlichen Spiel. In Frankreich nannte man ihn den „Verrückten von der Abfahrt“, seit er im Alter von nur 23 Jahren bei den Olympischen Winterspielen 1948 in St. Moritz auf die Piste ging und als erster französischer Olympiasieger von der ganzen Welt bewundert wurde.

Zusammen mit dem eklektischen Jo Schlesser, einem in Madagaskar lebenden französischen Geschäftsmann, der verrückt nach Rennen war, nahm Henri an der Tour de France Automobile 1962 teil. In dem 6.000 km langen Rennen wurden sie mit ihrem wunderschönen Ferrari 250 GTO – Fahrgestellnummer 3851 GT – Zweite. Den Wagen hatte Schlesser erst wenige Tage zuvor in Maranello abgeholt.