Das Ferrari-Jahrbuch 2023

Selbstverständlich gibt es auch Platz für die Modekollektion Frühjahr/Sommer 2024 und für die Veranstaltungen, an denen Kunden beteiligt waren, von der Cavalcade über die F40 Legacy Tour und die Ferrari-Gala in New York bis hin zu den Finali Mondiali in Mugello.

Schließlich lassen wir in dem den Rennen gewidmeten Abschnitt die Saisons der Formel 1 und der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft Revue passieren, deren Höhepunkt der Sieg in Le Mans mit Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi war.

Dieser vielgepriesene Sieg war auch der Grundstein für Ferraris unvergesslichen Erfolg im eSport, in dem sich das eSports-Team der Scuderia Ferrari in der ganzen Saison drei Titel sicherte.

Wie gesagt, es war ein bemerkenswertes Jahr für Ferrari.