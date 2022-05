Uwe ist sowohl mit LEGO-Modellen als auch mit Ferrari vertraut, da er bereits seit 25 Jahren bei der LEGO Gruppe arbeitet und am 738-teiligen Ferrari F1, am 1.360-teiligen Enzo Ferrari sowie am 1.327-teiligen Ferrari 599 GTB Fiorano mitgewirkt hat.





Im Zuge der Partnerschaft stand er in direktem Kontakt mit den Innenraum- und Karosseriedesignern des Centro Stile sowie mit Flavio Manzoni, dem Head of Design. Auch ein Besuch der Zentrale von Maranello stand auf dem Programm, bei dem Uwe in die Welt von Ferrari eintauchen und seine Erkenntnisse direkt in den Bau des Fahrzeugs einfließen lassen konnte.