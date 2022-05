Das Design des Ferrari Roma ist so zeitlos, dass man sich beim Anblick des Cavallino Rampante sofort in die sorglose, angenehme Lebensweise zurückversetzt fühlt, die Rom in den 1950er und 1960er Jahren charakterisierte.





Dieser spezielle Ferrari, der das Ergebnis einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen dem Tailor Made-Programm und den Gründern von COOL HUNTING, Evan Orensten und Josh Rubin, ist, erkundet jedoch eine Kultur, die fast 10.000 km östlich von Rom zu finden ist: die japanische.