Wie wird der Sound in die Kabine übertragen? Das ist die Aufgabe von Ferraris patentiertem Hot-Tube-Resonatorsystem. „Saugmotoren haben einen sehr ausgeprägten Sound und wir wollten die hohen Töne des V12 beim V6-Twin-Turbo beibehalten“, so Palermo. „Dazu haben wir eine völlig neue Version des Hot-Tube-Systems entwickelt, das den Sound so nah wie möglich an den Brennräumen abgreift und an die Kabine überträgt. Es ist wie ein Stethoskop, mit dem man das pulsierende Herz des Motors spüren kann.“

Senior Vehicle Development Engineer Andrea Ghelfi fügt hinzu: „Die Verkleidung musste speziell mit Blick auf den Sound entworfen werden. Um beispielsweise zu vermeiden, dass der Sound an einem Punkt konzentriert wird, haben wir Membranen, Diffusoren und andere Techniken verwendet, um den Sound in der Kabine zu verteilen.

Palermo fährt fort: „Man könnte den Auspuff mit dem Klang einer Trompete vergleichen. Im Gegensatz dazu weist der Einlass härtere Töne auf, die vom Gashebel sowohl in Bezug auf die Lautstärke als auch auf die Qualität linearer beeinflusst werden. Es ist wichtig, all diese Instrumente zu hören – und es ist entscheidend, ein ideales Gleichgewicht zwischen ihnen zu erreichen.“