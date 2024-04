Die Scuderia unter dem Sternenbanner

Einige der unvergesslichsten Siege von Ferrari wurden in den Vereinigten Staaten von Amerika erzielt. Niki Lauda gewann seine erste Weltmeisterschaft für die Scuderia, indem er 1975 den USA-GP in Watkins Glen im ländlichen New York dominierte. Er führte das Rennen von Anfang bis zum Ende. So sicherte er sich seinen fünften Sieg der Saison und Ferraris ersten Triumph bei einem USA-GP.

Den zweiten Sieg in den USA errang die Scuderia im Jahr 1978, als der Argentinier Carlos Reutemann dominierte, während sein Teamkollege, der Rookie Gilles Villeneuve, die meiste Zeit des Rennens den zweiten Platz einnahm. Villeneuve gehörte zu den Lieblingsfahrern von Enzo Ferrari. Sein Sieg in Amerika im darauffolgenden Jahr zählte zu seinen besten Fahrten. Es handelte sich um die letzte Runde der Meisterschaft 1979, die erneut in Watkins Glen ausgetragen wurde. Im äußerst nassen Qualifying am Freitag war der zierliche Kanadier – ein anerkannter Experte im Umgang mit Regen – unglaubliche neun Sekunden schneller als der zweitschnellste Fahrer, Scheckter. Er gewann das teilweise auf nasser Strecke ausgetragene Rennen mit fast 49 Sekunden Vorsprung.

Scheckter holte sich 1979 den Titel, Villeneuve wurde Zweiter und Ferrari gewann die Konstrukteursmeisterschaft. Es sollte der letzte Meisterschaftssieg für den Flat-12-Motor von Ferrari und den 312T sein, den dominantesten Formel-1-Wagen in der zweiten Hälfte der 70er Jahre.