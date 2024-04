Gütesiegel

In den letzten zwei Jahren hat Marco an der Challenge-Serie teilgenommen. Ab 2025 wird er in der neuen 296 Challenge an den Start gehen. Obwohl er ursprünglich von der „Legende Ferrari“ angezogen wurde, ist seine fortwährende Identifikation mit der Marke vor allem auf seine eigene Karriere zurückzuführen. „Da ich selbst einen Hintergrund im italienischen Produktionsgewerbe habe, waren mir der italienische Charakter von Ferrari und der Ruf des Unternehmens als Meister der Herstellung schon immer wichtig.

Es verkörpert italienischen Stolz, der auf der ganzen Welt bewundert wird. Es ist nicht nur ein Auto. Es ist ein „oggetto bello“ – ein wunderschönes Objekt.“

Diesen Monat öffneten sich noch eine weitere schicksalshafte Tür in Marcos persönlicher Ferrari-Geschichte, als er als erster Besitzer in Rom einen prächtigen Purosangue in der auffälligen Lackierung Grigio Titanio mit den einzigartigen, hinten angeschlagenen Hecktüren, den sogenannten „Welcome Doors“, in Empfang nahm.