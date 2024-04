Sprint City

„Ich bin 65 Jahre alt, daher ist es etwas verrückt, mich zu bitten, um zwei Uhr morgens mit einem Ferrari über den Las Vegas Strip zu fahren“, sagt Cheever und lacht. „Aber einfach nur in diesem Ferrari zu sitzen, war großartig. Ich fühlte mich wie ein Teenager, der aufs Gaspedal tritt.“

Der Grund, warum der in Amerika geborene und in Italien aufgewachsene Rennfahrer in dieser legendären Stadt in Nevada in den 296 GTS stieg, war, einen kleinen Teil einer Formel-1-Rennstrecke zu fahren, die für den F1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2023 am 18. November zu neuem Leben erweckt wird.

Das letzte Mal donnerten im Jahr 1982 Formel-1-Autos durch „Sin City“. Jenes Rennen hätte Cheever in seinem Ligier-Matra fast für sich entschieden, musste sich aber mit dem dritten Platz begnügen, nachdem ein Teil der Aufhängung beschädigt wurde. Er erinnert sich an die enorme Hitze des Rennens – im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist kaum zu glauben, dass dieser Wettbewerb tagsüber ausgetragen wurde, wenn die Wüstentemperaturen oft 38 Grad Celsius überschreiten. Für das Rennen im November werden die Fahrer Las Vegas in seiner ganzen Kunstlichtpracht erleben, wenn um 22 Uhr Ortszeit die Startflagge geschwenkt wird.