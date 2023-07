SOFT POWER

Auch bei der Fahrdynamik gibt es keine Kompromisse. Der Roma Spider ist für das Fahren von Puristen konzipiert. Dank des Chassis aus Vollaluminium und der Leichtbauteile hat er das beste Gewichts-Leistungs-Verhältnis seiner Klasse. Der 620-PS-V8-Motor und das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe sorgen für eine hervorragende Leistung (Beschleunigung von 0 auf 100 km/h wie beim Roma Coupé) sowie Komfort und Effizienz. Side Slip Control 6.0, Ferrari Dynamic Enhancer, Manettino mit fünf Einstellmöglichkeiten und serienmäßige Carbon-Keramik-Bremsen sorgen für höchsten Fahrspaß in allen Situationen.

Nie war die Beschreibung von ‚Dolce Vita‘ treffender und nie war die Vorstellung von verwandten Seelen in einem Ferrari vollständiger. Der Roma Spider ist perfekt für Ausflüge mit offenem Verdeck ans Meer oder Fahrten hinauf in die Hügel. So entspannend oder spannend wie Sie möchten: Die perfekte Symbiose aus raffinierter Eleganz und Dynamik.