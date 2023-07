Spaß auf dem Schnee

Beim ersten öffentlichen Auftritt eines Stars, der sich in keine Schublade stecken lassen will, darf nichts dem Zufall überlassen werden. So entschied sich der Purosangue, sich in Madonna di Campiglio, in den herrlichen Bergen des Trentino, Italien, vor Journalisten und unter den Augen der Öffentlichkeit testen zu lassen.

Ein idyllischer Ort – in einer äußerst raffinierten Bergkulisse – um seine einzigartige Schönheit zu zeigen und gleichzeitig seine facettenreiche Persönlichkeit in einer Umgebung mit herausfordernden, schneebedeckten Straßen zu bekräftigen. Die beiden Tester des Official Ferrari Magazine waren ebenso außergewöhnlich: Andrea Bertolini, mit einer Erfolgsbilanz von 10 internationalen GT-Titeln und 33 Jahren als Ferrari-Werksfahrer, und Lilou Wadoux, mit 21 Jahren, die erste offizielle Fahrerin der Ferrari Competizioni GT, feiern in Sebring ihr Debüt am Steuer eines 296 GT3.