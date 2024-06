Siegreicher Held

Und was war das für ein Rennen! Die höllisch gefährliche Strecke wurde 1950 zum ersten Mal befahren, um die Fertigstellung des 3500 km langen mexikanischen Nord-Süd-Abschnitts der Panamericana zu feiern.

Anfangs lockte es einen bunt gemischten Haufen von Amateurteilnehmern an, doch schon bald traten die großen amerikanischen Limousinen gegen die wendigeren europäischen Sportwagen an, und die Liste der Fahrer las sich wie ein Who is Who des Motorsports. Ferrari siegte 1951, aber Mercedes-Benz gewann '52 (trotz eines Geiers, der in die Windschutzscheibe des führenden Wagens geprallt war) und 1953.

Die Panamericana war nun eine große Motorsportveranstaltung mit separaten Klassen, für einen fairen Wettbewerb, aber in dem Jahr gab es auch mehr Todesopfer als je zuvor. Von Tuxtla Gutiérrez aus verlief die Strecke entlang des mexikanischen Zentralgebirges 3000 Meter hinauf und wieder hinunter und beinhaltete mehr als 3000 Kurven – wer sich bei einer dieser Kurven bei der Ein- oder Ausfahrt verschätzte, dem drohte ein grausames Schicksal.