Die gläserne Decke zerschmettern

Im Jahr 2020 hat das Unternehmen aus Maranello gemeinsam mit der FIA-Kommission „Frauen im Motorsport“ das vierjährige Programm „FIA Girls on Track – Rising Stars“ ins Leben gerufen. Die Ferrari Driver Academy hat sich insbesondere der Entdeckung einer neuen Generation von weiblichen Motorsporttalenten verschrieben, indem sie in Zusammenarbeit mit Deborah Mayers‘ Iron Dames langfristig Fahrerinnen in der Formel 4 unterstützt. Dass die Gewinnerinnen der ersten und dritten Saison – Maya Weug und Aurelia Nobels – weiterhin für die Ferrari Driver Academy fahren, zeugt von dem Erfolg der Initiative.

Das vierte – und letzte – Jahr des Programms war das bisher erfolgreichste: 116 junge Frauen aus 47 verschiedenen Ländern bewarben sich um die Teilnahme. Acht Senior-Fahrerinnen (14–16 Jahre) und acht Junior-Fahrerinnen (12–14 Jahre) schafften es in ein Evaluierungs-Bootcamp, in dem sich vier Fahrerinnen pro Kategorie für das Finale in Maranello und Fiorano qualifizierten. Nach Fahrstunden in Formel-4-Autos und verschiedensten Tests zur mentalen und körperlichen Fitness gewann die Dänin Alba Hurup Larsen in der Senior- und Vanesa Silkunaite aus Litauen in den Junior-Kategorie.