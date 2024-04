Farbenfrohe Inspiration

Traditionell wird das Interieur von Ferrari von Leder dominiert – Sitzbezüge, Türverkleidungen, Mittelkonsole, oberer Teil des Armaturenbretts. Neuere Modelle profitieren von der Ergänzung durch Alcantara® im Fahrgastraum. Alcantara® bietet eine Kombination aus sensorischen, ästhetischen und technischen Qualitäten. Es ist leicht, atmungsaktiv und hat eine besonders griffige Oberfläche – ideal für rasante Fahrsituationen. Die Alcantara®-Option ist ein wichtiger Bestandteil der Personalisierung und bietet mehr Auswahlmöglichkeiten, wenn es darum geht, ein Fahrzeug zu gestalten, das dem individuellen Geschmack des Kunden sowie der geplanten Nutzung des Fahrzeugs entgegenkommt.

Im Rahmen der Bemühungen um Innovation und Erweiterung der Personalisierungsmöglichkeiten von Ferrari nach dem Launch des Roma hat das Allestimenti Speciali-Team zwei Jahre lang in enger Zusammenarbeit mit dem Ferrari Design Centre eine neue Palette mit zunächst 12 neuen Ledertönen und anschließend 12 neuen Alcantara®-Farben entwickelt. Diese sind seit der Erweiterung des Allestimenti Speciali-Katalogs von Ferrari im vergangenen Jahr für alle Modelle verfügbar. Nach dem Debüt des Purosangue sind nun alle Ferrari-Modelle mit dem neuesten nachhaltigen Alcantara® und der dazugehörigen Palette an zeitlosen Farbtönen erhältlich, die von den Landschaften der berühmtesten italienischen Reiseziele inspiriert sind; Orte wie die Amalfiküste, der Comer See, die italienischen Alpen und das azurblaue Meer von Sardinien.