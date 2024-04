Strassen-Rennwagen

Der SF90 XX Stradale zeichnet sich durch eine neue Aerodynamik aus und hat die höchste Aerodynamikleistung aller Ferrari-Straßenfahrzeuge, mit doppelt so viel Abtrieb wie das Basisfahrzeug. Der Schlüssel dazu ist der aus dem Rennsport stammende Heckflügel, der erste seit dem legendären Ferrari F50. Dieser sorgt für einen enormen Abtrieb, wird durch neue vordere S-Ducts ausgeglichen und ermöglicht es, den Unterboden abzudichten, um eine optimale aerodynamische Leistung zu erzielen. Zu den neuen Einstellungen für das Chassis gehört der Ferrari Dynamic Enhancer (2.0). Das Lenkansprechen wurde auf Millimetergenauigkeit geschärft.

Seine rennstreckentaugliche Form betont die Aerodynamik und das Design: ein wichtiger Bestandteil der Leistung von Ferrari. Die Integration der aerodynamischen Ideale in ein ganzheitliches Design war die Aufgabe des Styling Centres unter der Leitung von Flavio Manzoni. „Wir haben den Geist des Rennwagens in einer wahren Verschmelzung von Kunst und Wissenschaft eingefangen“, sagt er, „als Kombination von Innovation, Leistung und Design.“

Das Design der „Haifischnase“ des SF90 Stradale wird bei der XX-Version durch eine neue skulptierte Frontklappe hervorgehoben, und die Seitenansicht ist dynamisch und keilförmig. Das Heck wurde völlig neu gestaltet: stark, niedrig und langgestreckt, wie bei einem Rennwagen, mit zwei zentralen Auspuffen und einer einzigen Lichtleiste. „Die vorderen S-Ducts sind in zwei Elemente aufgeteilt, die in einer Kontrastfarbe abgesetzt sind“, erklärt Manzoni weiter. „Die markante Lackierung findet sich auch in anderen Bereichen wieder, wie z. B. auf der Motorhaube, den hinteren Kotflügeln und im Innenraum.“