Der 812 Competizione, das neueste Modell der Ferrari Limited Series, ist gewissermaßen die Schnittmenge aus den straßentauglichen Sportwagen aus Maranello und den reinrassigen Rennautos, in denen die geballte Erfahrung aus sieben Jahrzehnten Erfolgen auf den Rundkursen dieser Welt steckt.





Nach seiner Enthüllung auf der berühmten Rennstrecke in Fiorano und dem Nordamerika-Debüt des Wagens in Indianapolis war eine privatere Begegnung fällig. Da kam der Palmer Motorsports Park gerade recht. Obwohl sie erst 2015 errichtet wurde, fühlt man sich auf der Strecke in Palmer auf einem Hügel in den Wäldern von Massachusetts in eine frühere Ära des Motorsports zurückversetzt.