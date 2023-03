Rückkehr nach Sebring

Tatsächlich ist der Sebring International Raceway so beeindruckend, dass er zu den drei Strecken der Triple Crown im automobilen Langstreckenrennsport gehört. Die anderen beiden sind das 24-Stunden-Rennen von Daytona und natürlich Le Mans. In den 1950er Jahren war Sebring jedoch noch eine relativ neue Rennstrecke, die nur der Rennsport-Community ein Begriff war. Das sollte sich eines heißen Nachmittags im Jahre 1956 rasch ändern.

Wenn die Sebring-Strecke so aussah, als wäre sie besser für die Landung von Flugzeugen geeignet als für Rennautos, dann liegt das daran, dass das tatsächlich so war. Die langen Betongeraden waren darauf ausgelegt, das volle Gewicht einer 32 Tonnen schweren Boeing Flying Fortress zu tragen, und die leichten, schnellen Open-Top-Rennwagen der 50er Jahre fuhren mit riskanter Ungenauigkeit über die holprige Oberfläche.

Das Fahren hier war gefährlich und schwierig. Eine Runde auf der 6 Kilometer langen Strecke in der sengenden Hitze Floridas wurde von vielen Teams so anstrengend empfunden wie zwei Runden in Le Mans. Deshalb waren die europäischen Teams, die zu Hause die Mille Miglia und Targa Florio gewinnen wollten, bereit, für ein einziges Rennen in die Vereinigten Staaten zu reisen. 1956 schickten fünf Hersteller ihre Werkswagen zum Rennen hinüber: Ferrari, Maserati, Aston Martin, Porsche und Jaguar.