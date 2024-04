Enzos Erbe

Und als Enzo Ferrari am 14. August 1988 starb, erschien der Satz, mit dem er am 18. Februar desselben Jahres, an seinem 90. Geburtstag – dem letzten, den er im Unternehmen feierte – seine Mitarbeiter aufforderte, Vertrauen in seinen Nachfolger zu haben, noch prophetischer.

In den 1990er Jahren begann Ferrari mit einer großen Expansion. 1993 wurden die neue Gießerei, Compositi und Meccanica GeS gebaut.

Und ab 1997 entstanden circa zehn Jahre lang mehrere Gebäude, die von großen Namen der Architektur entworfen wurden: vom Windkanal von Renzo Piano und der Nuova Meccanica von Marco Visconti über das Produktentwicklungszentrum von Massimiliano Fuksas bis zu den neuen Produktionslinien von Jean Nouvel.