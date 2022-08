Ein Bild, so heißt es, sagt mehr als tausend Worte. Doch ein neues, besonderes Porträt, das Enzo Ferraris Leben feiert, kann in Jahren gemessen werden - 75 Jahre, um genau zu sein.





In Wahrheit reicht Enzos Vermächtnis jedoch viel weiter zurück als bis zum 125 S, dem 1,5-Liter-V12, der vor 75 Jahren die Ankunft des Cavallino Rampante ankündigte. Die Rennsport-DNA von Ferrari hat ihre Wurzeln in den Langstreckenmeisterschaften aus den Anfängen de letzten Jahrhunderts, jenen heldenhaften Unternehmungen wie die tausend Meilen lange Mille Miglia durch ganz Italien und die sizilianische Targa Florio, bei der die Fahrer die gesamte Insel in halsbrecherischer Geschwindigkeit umrunden mussten.