Allein der logistische Aufwand war gigantisch. Über 144 Autos - ein Rekord in der Geschichte der Cavalcade - aus allen Teilen der Welt trafen in Monaco (nach dem Vatikan der zweitkleinste souveräne Staat der Welt) ein, um sich auf eine einwöchige Expedition zu begeben, bei der - in nahezu 24 Stunden hinter dem Steuer - 1.225 km zurückgelegt werden sollten.