Bereit für die Herausforderung

„Eines Tages war ich in einem Hotel und hörte ein fantastisches Geräusch, das von irgendwo in der Ferne kam“, erinnert er sich. „Plötzlich kam ein Auto ins Blickfeld, das mich mit offenem Mund dastehen ließ, weil es so originell geformt war – noch nie hatte ich so ein raffiniertes und sportliches Modell gesehen. Es war der F40. Ich verliebte mich in ihn und nach vielen Jahren, die ich meiner Arbeit gewidmet hatte, beschloss ich, mir selbst einen F40 zu schenken.“

Er nahm 2005 zum ersten Mal an der Ferrari Challenge teil. Seinen ersten Podestplatz erzielte er in Monza in der ersten Runde der Saison 2007. Er erinnert sich: „Als ich im ‚Italian Temple of Speed' zur Siegertreppe ging, die über der Rennstrecke schwebt, sah ich Fotos von großen Champions wie Niki Lauda und Michael Schumacher an den Wänden hängen. Ich durfte meinen eigenen Namen zu dieser Ehrenliste hinzufügen.“