Sonnenstrahlen

Die geplante Strecke vereinte Ferrari und das Beste an italienischer Architektur, Musik und Kulinarik: Auf die Fahrer, die sich ihren Weg durch die hügelige Landschaft, vorbei an Dörfern und Plätzen, bahnten, warteten klassische Streichquartetts, zahlreiche Kaffeepausen und Mittagessen mit unglaublichen Panoramablicken. Natürlich wurden auch Zeitkontrollen durchgeführt und Stempel verteilt, um präzises Fahren zu belohnen.

Die diesjährige Tour begann im Bulgari Hotel, wo nach der Registrierung eine technische Einweisung erfolgte. Nach dem Abendessen ging es dann früh ins Bett. Am nächsten Morgen wurden die Teilnehmer per Shuttle zum Start um 8.30 in die Villa Borghese gebracht: Jede Minute fuhren je drei Autos gemeinsam ab.

Am ersten Tag wurden anspruchsvolle 425 km zurückgelegt, wobei die Route zunächst von Rom aus nach Osten führte, bevor sie nach Süden in Richtung Fiuggi abbog. Dort gab es eine Kaffeepause, während die Autos ausgestellt wurden. Danach ging es weiter nach Montecassino zum Mittagessen in Italiens berühmtester Abtei, der Abbazia di Montecassino, die hoch in den grünen Hügeln thront.