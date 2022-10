Der Wagen wurde von NART (North American Racing Team) eingesetzt, das unter der Leitung des US-amerikanischen Ferrari-Importeurs Luigi Chinetti stand.

Gegen Ende des Rennens wurde in einem Telefonat mit Maranello beschlossen, einen medienwirksamen Werbegag durchzuführen: Die drei Autos fuhren gemeinsam in V-Formation über die Ziellinie, was so atemberaubend aussah, dass diese Aktion am nächsten Tag auf den Sportseiten von Zeitungen weltweit zu sehen war.