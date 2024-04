Qualitätsgesichert

Getreu seinem Versprechen nahm Franco 2022 an der Cavalcade Monza und 2023 an der Cavalcade International in Marokko sowie am Ferrari Tribute to Targa Florio teil und tauchte mit seinem roten 488 Pista in Sizilien auf. Er und seine Frau Patrizia nahmen zwei Trophäen mit nach Hause, obwohl er sich in letzter Minute als ‚Gast‘ ummelden musste, da er mit seinen 85 Jahren die Altersgrenze ein klein wenig überschritten hatte. Und als die Mille Miglia im Juni durch die Toskana führte, konnte er nicht widerstehen, inoffiziell mit seinem SF90 Spider die Strecke von Siena nach Abetone-Pieve Pelago mitzufahren und das Kunststück des Vorjahres in seinem Monza zu wiederholen. „Man muss die Freude daran spüren“, wiederholt er mit einem wohlwollenden, freundlichen Lachen.

Das „Streben nach Schönheit“ hat Manteco dazu gebracht, jährlich etwa acht Millionen Meter hochwertiger Textilien zu produzieren. Franco, der einer Analogie zum Autofahren nicht widerstehen kann, erklärt: „Das ist so, als würde man jeden Tag fünfzig Kilometer mit Material zurücklegen.“ Ferrari zieht sich eindeutig wie ein roter Faden durch sein Leben, genau wie die feinen Fäden, denen er mit der Produktion bei Manteco sein Leben gewidmet hat.