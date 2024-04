Die Version von Piero Ferrari

Es war ein aufregendes und tragisches Jahr, ein Jahr des Triumphs und des Todes, ein Jahr, in dem lange verborgene Wahrheiten aufgedeckt und der Grundstein für das Ferrari der Zukunft gelegt wurde. Um so unterschiedliche und komplexe Themen in einen Film von etwas mehr als zwei Stunden Länge zu packen, war es natürlich notwendig, hier und da zu kürzen. Genauso mag es sein, dass manche Momente dem Betrachter schier unglaublich erscheinen, und doch der Wahrheit entsprechen. Wenn man aus dem Kino kommt, könnte man sich zum Beispiel fragen, wie zynisch Enzo war oder wie seine echten Beziehungen zu Rennfahrern, Kunden und Mitarbeitern aussahen.