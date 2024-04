Ein Tribut an die Targa

Nach der schönen 338 km langen Etappe des ersten Tags sollte der zweite Tag noch besser werden: Die 234 km lange Etappe mit Namen „Circuito delle Madonie“ führte die Teilnehmer über die berühmtesten Bergstraßen des ursprünglichen Rennens. Es ging vorbei an Gebäuden der alten Rennstrecke, an alten Graffitis zu Ehren der großen Fahrer der Vergangenheit, über Straßen, die bereits Nuvolari und Moss befahren hatten – und die Teilnehmer konnten ihre Fahrkünste und Geschwindigkeit unter Beweis stellen.

Ein Galadinner in Palermo am Samstagabend war der perfekte Abschluss einer 572 km langen Hommage an legendäre Fahrer vergangener Zeiten und an ein historisches Rennen, das nie in Vergessenheit geraten wird.