„Es war mir immer eine Ehre“, betont er, „aber am Anfang meiner Karriere war es auch eine Last. Aber das ist nicht seine Schuld!“ Über die Welt des Rennsports sagt er: „Brancheninsider und Medien können gnadenlos sein. Zu Beginn meiner Karriere gab es viele Leute, die mir unterstellten, ich hätte diesen Sprung nur geschafft, weil ich der Sohn eines Rennfahrers bin. In dieser Zeit spornte mich mein Vater an und half mir, mein Bestes zu geben. So konnte ich durch meine Ergebnisse zeigen, dass ich die Karriere, die ich mir aufgebaut hatte, verdient habe.“ All das liegt lange zurück. „Ich würde sagen, ich habe seither gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen“, sagt er mit einem entspannten Lächeln. „Aber es ist für mich immer noch extrem wichtig zu wissen, dass mein Vater mir zur Seite steht!“





Sainz senior tritt zu Hause und im Fahrerlager zurückhaltend auf, bleibt aber eine zentrale Figur im Leben seines Sohnes, wie Carlos in einer Anekdote über seinen Vertragsabschluss mit Ferrari erzählt.





„Den Tag, an dem wir den Vertrag unterschrieben haben, werde ich nie vergessen. Wie in solchen Fällen üblich, gab es verschiedene Vertragsentwürfe, wir hatten zig Gespräche und schickten E-Mails zwischen Madrid und Maranello hin und her. Außerdem mussten wir alles per Videotelefonie abwickeln, weil Covid jegliches Reisen verhinderte. Als ich an jenem Morgen um acht Uhr aufstand, sagte mein Vater zu mir: ‚Schnapp dir einen Stift, der Ferrari-Vertrag ist da. Und du musst ihn unterschreiben.‘ Ich war noch im Schlafanzug“, lacht Carlos. „Aber ich habe auf der Stelle unterschrieben!“