Natürlich managen nicht nur die Teamchefs die Fahrer – auch die Ingenieure spielen eine wichtige Rolle. „Langstreckenrennen stellen eine Herausforderung dar, die in gewisser Weise vielschichtig ist“, so Giuliano Salvi, Endurance Race Cars Track Operation Manager. „Obwohl Motorsport von Natur aus ein Einzelsport ist, erfordern Langstreckenrennen die Zusammenarbeit als Team. Und während Formel-1-Fahrer mit Sprintern in der Leichtathletik verglichen werden können, sind Langstreckenfahrer wie Marathonläufer. Sie müssen sich auch stets an variierende Bedingungen anpassen können. Bei einem Rennen, das zwischen sechs und 24 Stunden dauern kann, verschleißen die Reifen, die Streckenbedingungen ändern sich und der Fahrer muss mit allem zurechtkommen, von strahlendem Sonnenschein bis hin zu absoluter Dunkelheit ohne künstliches Licht in der Nacht. Es ist wirklich so, als ob man viele Rennen in einem hätte und der Fahrer sich anpassen muss, um unter all diesen Bedingungen sein Bestes zu geben, was bedeuten kann, nicht jede Runde mit Volldampf zu fahren.“