Ein außergewöhnliches Buch

Das Format ist außergewöhnlich, das Ziel besteht darin, etwas zu erschaffen, das sowohl ein Kunstwerk oder eine Skulptur als auch ein Buch ist. Extra-groß und auf besonders hochwertigem Papier gedruckt, weist ‚Ferrari Endurance‘ eine innovative und technisch komplexe Aluminiumbindung auf. Aber das Meisterstück ist die Hülle, in der das Buch aufbewahrt wird.

Von Kreativdirektor Joel Berg entworfen, der auch für die visuelle Gestaltung der Publikation verantwortlich war, besteht sie aus Carbonfaser und wird nach denselben Spezifikationen hergestellt wie die Verbundmaterialien, die bei den Karosserien der Hypercars und der Wagen aus Icona-Serie von Ferrari zum Einsatz kommen. Sie ist also leicht und dennoch steif in der Struktur und hat eine Haptik und technische Wirkung, die man bei einem Buch nur selten oder gar nie findet.

Tüpfelchen auf dem i: Die Hülle des Buches weist eine Öffnung auf, deren Form dem NACA-Hutzen an der Seite des Ferrari 512 BB ähnelt. Sie ist in Rosso Corsa gehalten wie so viele der berühmtesten Rennwagen von Ferrari und trägt auf der Rückseite die legendäre Aufschrift ‚Prova‘. Als eigenständiges Objekt ist ‚Ferrari Endurance‘ ein unverzichtbares Muss für jeden Markenliebhaber, der etwas auf sich hält. Aber Achtung: Auf einem gewöhnlichen Couchtisch kommt es nicht entsprechend zur Geltung. (Man beachte auch die Seitenanzahl des Buches: Mit 312 Seiten ist es eine Hommage an den 312 PB, der Ferraris Werksengagement im Langstreckenrennsport mit zehn Siegen und der Dominanz in der Saison 1972 untermauerte.)