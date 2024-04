Mein Ferrari für jeden Tag: Shabir Nawab

Jeden Tag pendelt Nawab damit in sein Büro in der Nähe des Edgbaston Cricket Ground. „Ich fahre damit zum Supermarkt und bringe die Kinder zur Schule. Ich habe keine Skrupel, ihn zu benutzen“, schwärmt er. Auf dem Autositz hat er den Namen seines sechsjährigen Sohnes Ameer verewigen lassen. „Er nennt das Auto nun ,das Ameer-Auto‘. Er wird es mich wohl nie mehr verkaufen lassen“, meint Nawab und lacht laut.

Wenn es um Fahrten in der Stadt geht, buhlt der 296 GTB – „2.000 Meilen in zwei Monaten“ – mittlerweile mit einem kürzlich erworbenen SF90 Stradale um die Aufmerksamkeit seines Besitzers. Nawab ergänzt: „Das Raumangebot des 812 GTS wiederum eignet sich hervorragend, wenn ich die Autobahn hinunter nach London fahre.“ „Etwas zurückzugeben“ ist ein wichtiger Grundsatz für ihn. Der ursprünglich aus Indien stammende Nawab kam vor 37 Jahren über Malawi nach Birmingham. Seine Stiftung Hafsa Foundation unterstützt Waisenhäuser in Bangladesch, Schulen in Indien und Nahrungsmittelprogramme auf Madagaskar. „Ich folge dem, was mir meine Mutter sagte, als ich erfolgreich wurde: ,Shabir, denk daran, dass du deinen Reichtum später mal nicht mitnehmen kannst.‘“