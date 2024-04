Mein Ferrari für jeden Tag: Sarah Ucar

Es gibt wohl nur wenige Ferrari-Besitzer mit einem passenderen Namen als Sara Ucar. Die ehemalige Finanzmanagerin aus Pamplona, die über die Vereinigten Staaten nach Genf gekommen ist, ist ein lebendes Beispiel dafür, welch große Leidenschaft Ferrari auslösen kann.

„Mir war gar nicht bewusst, dass Ferrari solche Autos baut“, gibt sie auf entwaffnende Art und Weise zu. Sie erinnert sich an den Moment, als sie zum ersten Mal einen vorbeifahrenden GTC4Lusso auf einer französischen Autobahn erblickte. Bei einer bezaubernden Probefahrt vorbei an den Weinterrassen von Lavaux – bekannt unter dem Namen „La Corniche“ – zwischen Lausanne und Montreux verliebte sich Ucar Hals über Kopf in ihren grauen GTC4Lusso mit schokoladenbrauner Innenausstattung. Noch heute ist sie sichtlich überwältigt von den Emotionen, die diese Erinnerung in ihr hervorruft.