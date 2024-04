Mein Ferrari für jeden Tag: Oliver Plassmann

An jenem Tag im Jahr 2018 kam Plassmann mit seinem ersten Ferrari-„Straßenauto“ nach Hause. Seine Begründung: „Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet – als Handwerker im Bereich Industrieimmobilien – und bin nun 45 Jahre alt. Und das ist eine F12berlinetta, drei Jahre alt, mit null Kilometern."

Da er in Ratingen bei Düsseldorf lebt, lassen sich die Rennen gut mit seiner Sammlung an Ferraris mit Straßenzulassung kombinieren, zu der auch ein 812 GTS, ein 812 Competizione und ein SF90 Stradale gehören. Mit dem schwarzen „Piloti Ferrari“ 488 Pista – einer speziellen Tailor Made-Version für Motorsportkunden – fährt er zu den Rennstrecken in ganz Europa, um in einem 488 GT3 in der Club Competizioni GT-Serie anzutreten.

Dabei ist „Co-Pilota“ Anna stets an seiner Seite. „Wir haben bereits innerhalb von sechs Wochen 12.500 Kilometer mit dem Pista, 6.000 mit dem SF90 Stradale und weitere 5.000 mit dem 812 Competizione zurückgelegt“, erzählt er von erinnerungswürdigen Fahrten von Ratingen bis hinunter nach Mugello.