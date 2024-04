Mein Ferrari für jeden Tag: Herwig Mullens

Er ist sichtlich verliebt in sein aktuelles „Ross“. „Es handelt sich um einen GT mit den Linien eines klassischen Daytona. Lange Nase. Kurzes Heck. Die Allradlenkung gibt einem ein sicheres Gefühl, in Kurven ist das von Vorteil.“ Jegliche Bedenken, ein so auffälliges Auto im Alltag zu verwenden, hat er längst überwunden: „Diese Anfangsphase lässt man schnell hinter sich“, so sein Hinweis an die zurückhaltenderen Ferraristi. „Ich meine, sich zu fragen, was die Leute wohl sagen könnten. Aber ganz ehrlich, ich bin 54 Jahre alt, und ob es anderen gefällt oder nicht – das ist nun mal mein Auto.“

Mullens sieht einen wachsenden Trend, Ferraris auch in gewöhnlicheren Umgebungen zu nutzen und sie nicht nur zu besonderen Anlässen aus der Garage zu holen. Kein Bereich ist davon ausgeschlossen. „Wir fahren mit dem 812 in den Urlaub, er hat einen tollen Kofferraum. Ich fahre mit ihm ins Büro. Meine Frau erledigt in ihm unsere Einkäufe. Auch bei der Nutzung von Tiefgaragen, überall, gibt es keine Probleme. Mein Auto ist kein Ausstellungsstück eines Museums. Das ist der Punkt.“