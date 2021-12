Sie haben auch zwei Töchter, Paulina, 15 Jahre, und Manuela, 11 Jahre. Teilen sie Ihre Leidenschaft für den Motorsport?

Paulina ist verrückt nach der Formel 1. Sie weiß mehr über die heutigen Rennen und Fahrer als ich. Sie ist auch ein großer Fan von Lando Norris, auch wenn sie ein Foto von Charles Leclerc als Bildschirmschoner auf ihrem Telefon hat.





Letzte Frage: Ferrari hat in diesem Jahr zwei Titel in der WEC gewonnen und wird 2023 wieder bei den Prototypen dabei sein. Können Sie als jemand, der an drei 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilgenommen hat, erklären, was Langstreckenrennen so besonders macht?

Als ich in der Formel 1 gefahren bin, habe ich nicht verstanden, was an Langstreckenrennen so toll sein soll. 24 Stunden lang gegeneinander anzutreten und das Auto mit anderen Fahrern zu teilen, erschien mir lächerlich. Dann habe ich es ausprobiert und begriffen. Die Anziehungskraft von Le Mans zum Beispiel ist unbeschreiblich. Es ist eine Erfahrung, die man als Fahrer machen muss.





Noch aufregender ist es, Le Mans bei Nacht zu fahren. Dann, wenn die Dämmerung einsetzt und das Licht langsam die Strecke erhellt: großartig! Da die Strecke fast 14 km lang ist, kann es außerdem vorkommen, dass man lange Zeit niemand begegnet, und da es keine Beleuchtung gibt, kann man in der tiefschwarzen Umgebung nicht einmal die Leitplanke sehen, ohne die Lichter einzuschalten. Man schaut in den Spiegel: Da ist niemand. Man schaut nach vorne: niemand – keine Menschenseele. Ich bin einmal zwei Runden unter diesen Bedingungen gefahren, und irgendwann habe ich über den Funk gefragt: ‚Wo sind denn alle hin? Ist etwas passiert? Ich bin doch nicht tot, oder bin ich zu einer persönlichen Ewigkeit verdammt, in der ich auf einer leeren Rennstrecke unterwegs bin?‘ Und ich habe mich erst beruhigt, als ich eine Antwort über Funk bekam.“