Natürlich sollte man bei einem Cavallino Rampante nicht nur auf das Äußere schauen. Das handgefertigte Lederinterieur ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Ferrari-Tradition, und dank des Personalisierungsprogramms Spezialausrüstung sind jetzt ein Dutzend neuer Farben verfügbar.

Bei den Rottönen stechen die Farben Rosso Bologna und Rosso Ducale hervor, die von der Lebensfreude Bolognas bzw. den Farbtönen an den Wänden von Villen in der Toskana inspiriert sind. Andere klassisch anmutende Farben erhalten ihre Inspiration von der atemberaubenden italienischen Landschaft und Elementen der Natur, wie Terra Antica, das an die gemischten Brauntöne der Erde erinnern soll.