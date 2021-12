Einige Jahre später entdeckte ich im Familienurlaub in Italien meinen ‚zweiten‘ ersten Ferrari: Diesmal war es aber kein echter, sondern ein Spielzeug-Ferrari. Er fiel mir im Souvenirladen ins Auge - ein Modell des Ferrari 312 T, den Niki Lauda in der Formel 1 gefahren hatte -, als wir an einer Autobahn-Raststätte anhielten, um eine Kleinigkeit zu essen. Ich war so fasziniert von diesem Auto, dass ich meine Eltern anflehte, es mir zu kaufen. So wurde der Grundstein zu meinem Hobby, dem Sammeln von Ferrari-Modellautos, gelegt.





Dieser 312 T war das erste Objekt einer Sammlung, die im Laufe der Jahre zu einer der größten Sammlungen hochwertiger Cavallino Rampante-Modellautos heranwuchs. In meinem Privatmuseum in München habe ich rund 1.700 Roadster- und Rennwagenmodelle aus Maranello in den Maßstäben von 1:43 bis 1:8. Die Sammlung ist topaktuell: Die jüngsten Neuzugänge sind Modelle der Ferraris Monza SP1 und SP2.