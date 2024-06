Unterwegs nach Miami

Beide Farben waren Teil der Sonderlackierung des SF-24-Formel-1-Wagens, der in Miami enthüllt und exklusiv für das F1-Rennen am Wochenende eingesetzt wurde. Die von den 1960er und 70er Jahren inspirierten Uniformen, die das Ferrari-Team während des Rennens trug, lehnten sich ebenfalls an diese Farben an, während zwei einzigartige Atelier 296 GTS-Modelle jeweils mit Sonderlackierungen in diesen historischen Blautönen präsentiert wurden. Die beiden Autos führten dann eine Parade von 30 Ferrari-Sondermodellen der Cavalcade an – darunter ein Monza SP2, ein 812 Competizione und ein LaFerrari Aperta –, die vor dem großen Rennen am Sonntag auf der F1-Strecke fuhren.