Begegnung mit dem Ferrari Enzo

Als der Enzo auf dem Pariser Messestand von Ferrari vorgestellt wurde, haben nur wenige Autos für mehr Aufsehen gesorgt. Es lag nicht an der Schönheit oder Anmut des Autos: In meinen Augen gab es viele schönere Ferraris. (Andere sind vielleicht anderer Meinung.) Vielmehr lag es daran, dass das Auto so spektakulär aussah. Es war ein beeindruckendes Beispiel für Technologie und Funktionalität. Was ihm an stilistischer Poesie vielleicht gefehlt hat, wurde durch ein charismatisches Design, das der Leistung schamlos Priorität einräumte, mehr als wettgemacht. Es ging genauso um Zahlen wie um Gefühl; Wissenschaft genauso wie Sinnlichkeit; Technik mehr als Stil. Nie zuvor (oder danach) wurde ein Straßen-Ferrari so stark von seiner Funktion beeinflusst.

Der Enzo wurde als technisches Meisterstück konzipiert und sollte eine der modernsten Technologien für superschnelle Autos demonstrieren, die Ferrari, Meister der Technik, in einem limitierten Supercar mit Straßenzulassung demonstrieren konnte. (Nur 399 Exemplare waren geplant: ein 400. sollte folgen und wurde dem Vatikan für wohltätige Zwecke gespendet.) Es überrascht nicht, dass ein Großteil der Technologie aus der Formel 1, dem Nährboden für so viele Ferrari-Straßeninnovationen, stammt.

Zu den weiteren bemerkenswerten Merkmalen gehört der Name des Autos: Der einzige Ferrari, der nach dem Firmengründer benannt ist.