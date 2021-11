Einen Tag lang wurde Ferrari zu ihrem Zuhause. Die Mitarbeiter des Cavallino Rampante nahmen sie herzlich in Empfang, und so lernten sie die verschiedenen Etappen von Produktion und Montage kennen und besuchten die Abteilungen Mechanische Bearbeitung, Motorenmontage und Fahrzeugmontage. Nach einer Besichtigung des neuen Competizioni GT-Gebäudes in Fiorano ging es schließlich mit den Corso Pilota-Instruktoren auf die Rennstrecke, um das aufregende, adrenalingeladene Fahrgefühl von F8 Tributo und 812 Superfast zu erleben.





Wir haben mit einigen der Athleten gesprochen, um ihre Eindrücke von diesem Tag zu erfahren.





Ruggero Tita: „Einen Ferrari zu fahren war ein wahr gewordener Traum. Wie bei allem, was ich tue, bin ich schnell gestartet und habe so viel Gas gegeben, wie ich konnte, bis ich einen Rhythmus gefunden habe. Das ist meine Einstellung zu allen Sportarten. Es war ein spektakulärer Tag.“





Antonino Pizzolato: „Es war ein besonderes Gefühl, ich habe mich schon als Kind für Motoren begeistert. Nachdem ich es im Fernsehen gesehen hatte, war es ein wahr gewordener Traum, das Auto zu berühren und darin zu sitzen – ich bin so glücklich.“





Filippo Tortu: „Das Fahren hat so viel Spaß gemacht, wenn man den Fuß auf das Pedal setzt, fliegt man geradezu los... Ich bin es gewohnt, auf der Bahn schnell zu sein, wenn ich laufe, aber auf einer Rennstrecke in einem Auto zu sein, ist wirklich unglaublich.“





Lucilla Boari: „Ich bin ein großer Fan von Ferrari in der Formel 1, deshalb fühlte ich mich heute wie ein Kind in einem Süßwarenladen, es war so ein Adrenalinschub... und ich war so stolz, Italiener zu sein.“





Da kommen die Worte von Enzo Ferrari wieder in Erinnerung: „Wenn meine Autos die Zielflagge passieren, bin ich sehr stolz darauf, Italiener zu sein.“







Die jüngeren Generationen treten in die Fußstapfen der Legende.