Marrakesch-Express

Der dritte Tag der Cavalcade bot wohl die aufregendsten optischen Anreize mit einer 230 km langen, vierstündigen Fahrt in die Agafay-Wüste, wo hügelige Sanddünen von Nomaden auf Kamelen durchquert werden.

Auf dem Rückweg zur Basis defilierten die Autos durch die historische Medina von Marrakesch und eine ikonische Szenerie auf dem Djemaa el Fna. Die Veranstaltung war von einem üppigen Galadinner und einer Charity-Auktion im prächtigen Palais Bahia in Marrakesch, einem Palast aus dem 19. Jahrhundert voller Mosaike und Kunstwerke, geprägt.

Als der Hammer des Auktionators ertönte, konnten die Ferrari-Kunden Erinnerungsstücke der Marke und exklusive Erlebnisse wie den Corso Pilota Classiche in Fiorano oder die Möglichkeit, einen Formel-1-Grand-Prix 2023 live aus der Remote-Garage am Hauptsitz der Scuderia Ferrari in Maranello zu verfolgen, ergattern. Der Erlös der Auktion geht an FMPS (The Moroccan Foundation for the Promotion of PreSchool Education), einen gemeinnützigen Verein zur Förderung der Vorschulbildung.

Einmal mehr bot die Cavalcade International eine einzigartige Möglichkeit, den Fahrspaß eines Ferraris mit der Kultur und der Kameradschaft einer Gruppenreise in ein wirklich wunderschönes Land zu verbinden.