Enzos persönliches Zitat „Leidenschaft kann man nicht beschreiben, nur leben“ ist per Lasergravur in den rutheniumbeschichteten Metallclip eingraviert. Die Füllfederhalter-Version geht sogar noch einen Schritt weiter: In die rhodiumbeschichtete Feder aus massivem Gold sind ein Ferrari 250 GTO-Rad und das Wort "Pilota" eingraviert.





Hinzu kommen das Logo des Cavallino Rampante, die Lüftungsschlitze neben dem Clip, die an den berühmten V12-Motor von Ferrari erinnern, und bei der Limited Edition 98 sogar vier Lüftungsschlitze auf jeder Seite der Kappe (in Anlehnung an die Karosserie des Ferrari 500 F2 aus dem Jahr 1952, mit dem die Scuderia die erste Formel-1-Meisterschaft gewann) - und schon hat man eine Montblanc Serie, die das Leben und die unglaublichen Leistungen von Enzo Ferrari perfekt widerspiegelt.